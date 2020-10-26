У белорусской оппозиции есть деньги для проведения забастовок, но они при всем желании не смогут заплатить эти средства рабочим. Об этом рассказал специалист по Белоруссии Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: Белорусские протесты уходят в подполье © Владимир Трефилов Светлана Тихановская, объявившая о масштабной забастовке 26 октября, заявила, что бастующие белорусы гарантированно получат всю возможную поддержку от фонда BySol, если подвергнутся экономическим репрессиям или потеряют работу.

Эксперт пояснил, что в сегодняшних белорусских условиях невозможно провести какие-то оплаты путем банковских транзакций, а для перевозки наличных потребовалось бы буквально нанимать фуры.

«Там еще есть такой лгунишка Беляков, который заявлял, что участники протестов получают от 50 до 500 долларов. Но учитывая, что в самый разгар протестов на улицы Минска выходило до 300 тысяч человек (а эти деньги пришлось бы платить наличными), вы можете себе представить, сколько фур с деньгами потребовалось бы завезти. Эти люди просто лгут. И Тихановская лжет, потому что перевести деньги невозможно. Об этом ведутся разговоры уже три месяца. Безналичные расчеты невозможны, транзакции невозможны. Столько налички не привезешь», — указал Суздальцев.

По его словам, какие-то попытки забастовок будут, но к глобальным последствиям для режима или экономики они не приведут.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.