К двум часам дня 25 октября явка избирателей на Украине составила 14,5%. Об этом сообщила пресс-служба партии «Слуга народа»

Фесенко оценил накал предвыборных страстей на Украине © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

«По нашим подсчетам, по состоянию на 13.00 (14.00 мск) средняя явка избирателей по всей Украине составила 14,5%», —говорится в сообщении.

Самая низкая явка в истории независимой Украины была на местных выборах 2015 года. В первом туре 25 октября она составила 46,6%, во втором туре 15 ноября — 34,1%.

В 2020 году на места в областных, районных и городских советах претендуют около 224 тысяч человек, в том числе 2,6 тысячи будут бороться за пост городского головы.

Верховная Рада приняла постановление, согласно которому выборы не могут состояться в народных республиках Донбасса. По словам, полпреда РФ в контактной группе по Донбассу Бориса Грызлова, решение парламента Украины о местных выборах противоречит Минским соглашениям.