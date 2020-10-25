Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков не участвовал в общенациональном опросе, который в день местных выборов украинцам предложил пройти Владимир Зеленский. Об том спикер парламента рассказал журналистам после голосования, передает «Интерфакс»

«Прелюдия»: Политолог объяснил, зачем отдельным украинским партиям нужны были местные выборы © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«К сожалению, нет. Мне есть, чем заняться… может не выйдет (принимать участие в президентском опросе)», — сказал спикер.

Дмитрий Разумков не стал раскрывать, как бы ответил на пять вопросов, предложенных Владимиром Зеленским.

Первый вопрос в президентском опросе посвящен необходимости введения пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных масштабах, второй — возможности введения в Донбассе свободной экономической зоны.

Также Зеленский предлагает украинцам ответить на вопросы о необходимости сократить количество депутатов в Раде до 300, легализации медицинского каннабиса для тяжело больных и поднять на международном уровне вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.