По его словам, это произошло из-за того, что у избирательного участка не оказалось волонтеров, которые опрашивают избирателей. Искать волонтеров Разумков не собирается.
«К сожалению, нет. Мне есть, чем заняться… может не выйдет (принимать участие в президентском опросе)», — сказал спикер.
Дмитрий Разумков не стал раскрывать, как бы ответил на пять вопросов, предложенных Владимиром Зеленским.
Первый вопрос в президентском опросе посвящен необходимости введения пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных масштабах, второй — возможности введения в Донбассе свободной экономической зоны.
Также Зеленский предлагает украинцам ответить на вопросы о необходимости сократить количество депутатов в Раде до 300, легализации медицинского каннабиса для тяжело больных и поднять на международном уровне вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.