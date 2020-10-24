В Министерстве обороны Азербайджана отчитались о взятии под контроль вооруженными силами Азербайджана ряда стратегических высот в Нагорном Карабахе, сообщают РИА Новости 24 октября

В ведомстве сообщили, что в ночь с 23 на 24 октября продолжались боевые действия на Агдеринском, Ходжавендском, Физулинском, Гадрутском и Губадлинском направлениях фронта. При этом в Баку обвиняют Армению в обстрелах позиций из стрелкового оружия, минометов и пушек.

«Подразделениям вооруженных сил Армении был нанесен серьезный урон огнем, выведены из строя склады оружия, боеприпасов и горюче-смазочных материалов противника. Были взяты под контроль основные коммуникации, разрушено несколько опорных пунктов противника и освобождены важные высоты», — заявили в Минобороны Азербайджана.

Геворг Мирзаян: Если азербайджанцы захватят Карабах, то армян ждет геноцид © РИА Новости, Нина Зотина Джейхун Байрамов встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, которым также высказал позицию Баку о деструктивной политике армянской стороны.

В то же время в Министерстве внутренних дел Армении утверждают обратное, обвиняя Азербайджан в обстрелах и попытках незаконно захватить территории Нагорного Карабаха, в котором проживают армяне. Кроме того, Ереван сообщает о том, что в конфликт со стороны Азербайджана включилась Турция.

Бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября, Армения и Азербайджан взаимно обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, и в итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября.

Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка прийти к перемирию была предпринята в ночь на 18 октября с тем же результатом.