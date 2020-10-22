Директор одной из школ города Конотоп Сумской области пожаловался образовательному омбудсмену Сергею Горбачеву на то, что в преддверии отопительного сезона кандидат в школьные кочегары не получил одобрения мэра. Такую информацию Горбачев опубликовал на днях у себя в Facebook

Провокация мафии. Мэр Конотопа открыл багажник и ужаснулся © РИА Новости, Константин Чалабов | Перейти в фотобанк

«Я почувствовал мощное разновекторное реагирование на информацию… То есть — когда отпадает челюсть, а глаза лезут на лоб. Потому что директор спросил, может ли он принять на работу кочегара без согласования городского головы. Оказалось, что уже много лет в этом славном городе ни одного человека нельзя принять на работу в школу без такого согласования. Включая учителей и уборщиц», — рассказал омбудсмен.

После этой беседы Горбачев отправил мэру Конотопа Артему Семенихину письмо с требованием прекратить незаконную практику.

Городской голова ответил, что утверждение о том, что он лично интервьюирует уборщиц, кочегаров и учителей — ложь, а ситуация возникла из-за того, что еще при предыдущих мэрах такая практика действительно была.

Произошедшее Семенихин считает провокацией накануне выборов и заявляет о том, что кочегары во всех школах есть и отопительный сезон уже начался.