В соцсети омбудсмен рассказал, что ожидал от звонка директора очередную просьбу о помощи в поиске сотрудника на сложную работу, но с небольшой зарплатой, но оказалось, все куда сложнее.
«Я почувствовал мощное разновекторное реагирование на информацию… То есть — когда отпадает челюсть, а глаза лезут на лоб. Потому что директор спросил, может ли он принять на работу кочегара без согласования городского головы. Оказалось, что уже много лет в этом славном городе ни одного человека нельзя принять на работу в школу без такого согласования. Включая учителей и уборщиц», — рассказал омбудсмен.
После этой беседы Горбачев отправил мэру Конотопа Артему Семенихину письмо с требованием прекратить незаконную практику.
Городской голова ответил, что утверждение о том, что он лично интервьюирует уборщиц, кочегаров и учителей — ложь, а ситуация возникла из-за того, что еще при предыдущих мэрах такая практика действительно была.
Произошедшее Семенихин считает провокацией накануне выборов и заявляет о том, что кочегары во всех школах есть и отопительный сезон уже начался.