Самовольно покинувшую медучреждение Запорожской области девушку с подозрением на COVID-19 искали трое суток, сообщили в ГУ Нацполиции в Запорожской области 21 октября

Девушку обнаружили лишь на третьи сутки после побега.

Сообщается, что 17 октября 16-летняя жительница Мелитополя, которую направили в детскую больницу для прохождения обследования в связи со вспышкой коронавирусной инфекции, самовольно покинула медицинское учреждение. Местонахождение девушки было неизвестно, а ее мобильный телефон выключен.

Зараженная коронавирусом украинка сбежала из больницы в Ленинградской области © РИА Новости, Алексей Майшев | Перейти в фотобанк

Обнаружен ли у нее коронавирус, не уточняется.

Сейчас ее поместили в детскую больницу. Специалисты службы по делам детей Мелитопольского городского совета исследуют ситуацию в ее семье и готовят соответствующие материалы в суд.

За последние сутки в Запорожской области выявлено 309 новых случаев заболевания COVID-19, в Мелитополе за день умерли два пациента с коронавирусом.