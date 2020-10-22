Девушку обнаружили лишь на третьи сутки после побега.
Сообщается, что 17 октября 16-летняя жительница Мелитополя, которую направили в детскую больницу для прохождения обследования в связи со вспышкой коронавирусной инфекции, самовольно покинула медицинское учреждение. Местонахождение девушки было неизвестно, а ее мобильный телефон выключен.
Нашли беглянку в поселке Приазовское, в 30 километрах от Мелитополя, где она остановилась у знакомого. Девушка заявила, что сбежала из больницы из-за разногласий с родными.
Обнаружен ли у нее коронавирус, не уточняется.
Сейчас ее поместили в детскую больницу. Специалисты службы по делам детей Мелитопольского городского совета исследуют ситуацию в ее семье и готовят соответствующие материалы в суд.
За последние сутки в Запорожской области выявлено 309 новых случаев заболевания COVID-19, в Мелитополе за день умерли два пациента с коронавирусом.