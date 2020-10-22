США прикладывают все возможные усилия для того, чтобы «Северный поток 2» не был достроен. В ход идут санкции и различного рода угрозы.
«Разговоры о том, что американские санкции направлены против интересов России это просто пропаганда. Это санкции против европейских компаний и европейских стран, чьи экономические интересы пострадают в результате действий их же правительств, в том случае если они согласятся на требования Соединенных Штатов», — подчеркнул Марцинкевич.
По его словам, в общей сложности европейские компании уже внесли в этот проект и его сухопутные продолжения порядка €15 млрд, и если не заработает «Северный поток 2», то не заработают и все эти инвестиции.
За этим последуют иски компаний к европейским правительствам, которые несомненно будут выиграны, считает эксперт. Причем сумма исков будет существенно больше €15 млрд, поскольку будут учитываться недополученная прибыль и банковские проценты.
Все эти деньги придется отдавать из государственных бюджетов, а следовательно, из карманов европейских налогоплательщиков, констатировал Марцинкевич.