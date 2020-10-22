Санкции, которые США вводят в отношении газопровода «Северный поток 2», бьют в гораздо большей степени по Европейскому союзу, нежели по РФ, рассказал эксперт по энергетике Борис Марцинкевич в эфире программы «Утро на Украина.ру» 21 октября

США прикладывают все возможные усилия для того, чтобы «Северный поток 2» не был достроен. В ход идут санкции и различного рода угрозы.

«Разговоры о том, что американские санкции направлены против интересов России это просто пропаганда. Это санкции против европейских компаний и европейских стран, чьи экономические интересы пострадают в результате действий их же правительств, в том случае если они согласятся на требования Соединенных Штатов», — подчеркнул Марцинкевич.

«Северный поток - 2»: США расширили санкции против проекта, а Германия приравняла американский СПГ к углю по уровню вреда для экологии © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

За этим последуют иски компаний к европейским правительствам, которые несомненно будут выиграны, считает эксперт. Причем сумма исков будет существенно больше €15 млрд, поскольку будут учитываться недополученная прибыль и банковские проценты.

Все эти деньги придется отдавать из государственных бюджетов, а следовательно, из карманов европейских налогоплательщиков, констатировал Марцинкевич.