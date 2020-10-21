Россия по определению не может разойтись с Западом и с Европой, потому что между ними никогда не было союза. Об этом рассказал директор Украинского института политики Руслан Бортник в интервью Ukrlife.TV

Украину ждет восстание региональных элит – Бортник © Руслан Бортник Федор Лукьянов заявил, что Россия концептуально расходится с Западом — как с США, так и с Европой.

Эксперт отметил, что между Россией и Европой были попытки сближения, сотрудничества и поглощения, но полноценного союза, начиная с Венского конгресса 1814-1815 годов, за это время так и не было выработана.

Более того, по его мнению, после Второй мировой войны, и особенно после распада СССР и усиления американского влияния на европейском континенте, этот союз стал в принципе невозможен.

«Мы лет 25 жили в монополярном мире и в глобальном государстве, где вопросы безопасности и внешней политики решало одно государство — США. Они могли кого-то разбомбить, против кого-то провести операцию, где-то снести режимы, кого-то жестоко наказать экономически. Были, конечно, страны изгои, которые выпадали из этой системы. А так все мы жили в глобальной конфедерации, где суверенитет остальных стран был ограничен, в том числе России», — указал Бортник.

Но потом США решили, что эта неоимперская политика им невыгодна, однако все последние события в Америке свидетельствуют о том, что эта система и навязываемые другим странам ценности ударили по ним самим, добавил политолог.