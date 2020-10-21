Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал идею премьер-министра Михаила Мишустина разрешить поставки в РФ с ряда украинских промпредприятий. Российский премьер выразил надежду, что Киев зеркально отреагирует на этот шаг.
«Санкции надо снимать. Это движение однозначно должно быть двусторонним, потому что мы помним историю этих санкций, они были введены Россией как ответные санкции после присоединения Украины к санкциям ЕС в отношении РФ», — сказал Медведчук.
Он подчеркнул, что Россия не может пойти односторонний шаг снятия санкций с определенного количества предприятий.
По словам Медведчука, нужно готовиться к тому, что эти санкции будут сниматься с двух сторон.
Его слова прозвучали на первом после Майдана украино-российском круглом столе, посвященном вопросам торгово-промышленного сотрудничества двух стран.