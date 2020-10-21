Украина должна пойти на частичное снятие санкций в отношении России в ответ на аналогичный шаг Москвы, сказал председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук на российско-украинском круглом столе 21 августа

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал идею премьер-министра Михаила Мишустина разрешить поставки в РФ с ряда украинских промпредприятий. Российский премьер выразил надежду, что Киев зеркально отреагирует на этот шаг.

«Санкции надо снимать. Это движение однозначно должно быть двусторонним, потому что мы помним историю этих санкций, они были введены Россией как ответные санкции после присоединения Украины к санкциям ЕС в отношении РФ», — сказал Медведчук.

Медведчук рассказал, сколько миллиардов теряет Украина из-за санкций РФ © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

По словам Медведчука, нужно готовиться к тому, что эти санкции будут сниматься с двух сторон.

Его слова прозвучали на первом после Майдана украино-российском круглом столе, посвященном вопросам торгово-промышленного сотрудничества двух стран.