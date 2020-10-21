Целесообразность создания на Украине международного штаба по борьбе с фейками и пропагандой выглядит достаточно сомнительной, потому сама власть часто генерирует неправду, манипулируя общественным сознанием. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Украинского института политики Руслан Бортник

Руслан Бортник: Заявленная Зеленским «Крымская платформа» станет инструментом давления на Россию © Facebook, Ruslan Bortnik Владимир Зеленский, обращаясь 20 октября к Верховной Раде, пообещал создать на Украине международный штаб по борьбе с фейками и пропагандой.

Решать, что является фейком, а что нет, может только суд, считает Руслан Бортник.

«Создание нового органа, который во внесудебном порядке будет заниматься фейками и пропагандой, выглядит как инструмент давления на средства массовой информации, на независимых экспертов», — объяснил политолог.

В демократическом обществе существование такого рода структур должно строго регламентироваться законом. Все же решения, обязательные для исполнения в этой области должны выносить судебные органы, добавил собеседник издания.

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