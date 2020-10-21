Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь 20 октября к Верховной Раде, пообещал создать на Украине международный штаб по борьбе с фейками и пропагандой.
Решать, что является фейком, а что нет, может только суд, считает Руслан Бортник.
«Создание нового органа, который во внесудебном порядке будет заниматься фейками и пропагандой, выглядит как инструмент давления на средства массовой информации, на независимых экспертов», — объяснил политолог.
В демократическом обществе существование такого рода структур должно строго регламентироваться законом. Все же решения, обязательные для исполнения в этой области должны выносить судебные органы, добавил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.