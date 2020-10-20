«Крымская платформа» как политический инструмент в случае поддержки западными партнерами может создать дополнительные сложности для России, считает директор Украинского института политики Руслан Бортник. Об этом он рассказал в интервью изданию «Украина.ру»

Во вторник, 20 октября, президент Украины Владимир Зеленский обратился с посланием к депутатам Верховной Рады. Украинский лидер, помимо прочего, рассказал о перспективах переговоров по Донбассу в нормандском формате.

- Руслан, по словам Зеленского, нормандский процесс удалось разблокировать, и дипломаты сейчас работают над подготовкой к новому саммиту. Есть ли шансы для новой встречи лидеров «четверки»?

— Ситуативно удалось разблокировать. Все же саммит состоялся в 2019 году, несмотря на то, что его не было с 2016-го. Поэтому ситуативная разморозка была, но сейчас ситуация скатилась к ситуации 2016 года, когда следующая встреча «нормандской четверки» сложно просматривается.

Визит к Варфоломею. Зеленский перед выборами «занял» рейтинг у Вселенского патриарха © REUTERS, Nicholas Manginas/Ecumenical Patriarchate

Это не невозможно, но достаточно сложно и в ближайшей перспективе недель или даже месяцев никакой встречи «нормандской четверки» не состоится.

Да, есть стойкое перемирие. Это перемирие внутри Украины власть пытается продать обществу как мир. Мне кажется, что эта ситуация власть абсолютно устраивает, то есть замораживание конфликта для команды Зеленского — это огромный успех. С одной стороны — это отсутствие войны, которая довлеет над общественным сознанием, а с другой — это отсутствие возвращения нелояльного электората Донбасса в случае реинтеграции.

Это идеальная ситуация, она устраивает и европейцев. Устраивает ли она Россию, я не знаю, пока сложно говорить, сложно понять мотивы этого ситуативного подыгрывания.

— Как вы оцениваете заявление Зеленского о том, что Украина строит КПВВ на границе с ОРДЛО и Крымом?

— Это правильная идея. Сама по себе она, конечно, не решит конфликт, но позитивно воспринимается по обе стороны линии разграничения. Эта идея может быть реализована. Заработают ли эти КПВВ и когда — это другой вопрос.

- Зеленский сказал, что создаётся формат «Крымская платформа». Эту инициативу он уже обговорил с представителями ЕС, Турции и другими партнерами. На ваш взгляд, есть ли перспективы для Украины у этого формата? И какой смысл в её создании?

— Как минимум, это создание инструмента давления на Россию и инструмента актуализации Украины для западных партнеров. То есть создания определенного объединения против российского статуса Крыма. Объединения, в котором могут синхронизироваться политические позиции Украины, Европейского союза, США, Турции, и все это может быть инструментом давления на Россию.

Впервые в истории. Опрос на выборах — ноу-хау Зеленского © пресс-служба президента Украины

- Зеленский поставил неудовлетворительную оценку работе правоохранительных органов в своем выступлении. Грядут ли новые увольнения руководителей силовых ведомств и генпрокурора?

— Это попытка в какой-то мере снять с себя ответственность, потому что это второй генеральный прокурор Зеленского, это министр внутренних дел Зеленского, это судебная система Зеленского. То есть спустя два года нахождения у власти Зеленскому уже должно быть неудобно критиковать эту вертикаль. Но это позволяет сыграть в игру: царь хороший — бояре плохие.

Действительно, ни одно резонансное уголовное дело не завершено, ни один из топ-коррупционеров привлечен сегодня к ответственности.

- Что же мешает этому?

— Отсутствие политической воли, низкий профессионализм и высокая коррумпированность правоохранительных структур. Все эти три фактора одновременно приводят к такому результату.

- Зеленский рассказал о создании на Украине международного штаба по борьбе с фейками и пропагандой. Что это может быть за структура?

— Целесообразность такой структуры выглядит достаточно сомнительной, потому что кто будет определять, что такое фейки и пропаганда? Сама власть часто генерирует неправду, часто манипулирует общественным сознанием. Кто станет той бритвой Оккама, определяющей, что такое фейки и пропаганда?

Кандидаты в депутаты на Украине подкупают избирателей боярышником, яйцами и деньгами © Facebook, Типове Рівне

Есть, конечно, вторая версия — она еще хуже. Возможно, что под создание этого центра получено внешнее финансирование, и этот центр превратится в еще один центр информационных операций в интересах власти или в интересах западных партнеров.

Посмотрим, кто возглавит этот центр, и чем он будет заниматься. В любом случае, в демократическом обществе существование такого рода структур должно строго регламентироваться законом. Все же решения, обязательные к исполнению в этой части, должны выносить судебные органы.