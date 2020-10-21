«Конец режима все равно придет. Но каждый день его существования стоит беларусскому народу очень дорого. Мы не можем себе позволить столько ждать. Мы объявили Народный ультиматум — и если его условия не будут исполнены, 26 октября я поддержу каждого беларуса, который присоединится к общенациональному страйку», — отметила она.
Тихановская призвала граждан игнорировать работу и учебу, выходить на марши, закрыть собственные заведения, перестать сотрудничать с государственными услугами и сервисами, снять все деньги со счетов банков.
«Я могу гарантировать, что вы получите всю возможную поддержку от фонда BySol, если подвергнетесь экономическим репрессиям или потеряете работу», — заверила бывший кандидат в президенты
Она перечислила гарантии, которые обещала исполнить после «восстановления законности встране».
По ее словам, будут аннулированы все штрафы за неуплату коммунальных платежей, все судимости и административные штрафы. Все, кто потерял работу в ходе протестов, будут восстановлены без прерывания стажа и выслуги. Все, кто удерживался на работе выплатами по контрактам, получит финансовые амнистии.