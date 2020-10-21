Бастующие белорусы гарантированно получат всю возможную поддержку от фонда BySol, если подвергнутся экономическим репрессиям или потеряют работу. Об этом сообщила 21 октября экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская в своем Telegram

Белорусский эксперт объяснил, почему Тихановская выбрала датой ультиматума именно 25 октября © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Тихановская призвала граждан игнорировать работу и учебу, выходить на марши, закрыть собственные заведения, перестать сотрудничать с государственными услугами и сервисами, снять все деньги со счетов банков.

«Я могу гарантировать, что вы получите всю возможную поддержку от фонда BySol, если подвергнетесь экономическим репрессиям или потеряете работу», — заверила бывший кандидат в президенты

Она перечислила гарантии, которые обещала исполнить после «восстановления законности встране».

По ее словам, будут аннулированы все штрафы за неуплату коммунальных платежей, все судимости и административные штрафы. Все, кто потерял работу в ходе протестов, будут восстановлены без прерывания стажа и выслуги. Все, кто удерживался на работе выплатами по контрактам, получит финансовые амнистии.