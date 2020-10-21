Бывший глава Армении Серж Саргсян 20 октября назвал условие для установления мира в Нагорном Карабахе, передает Independent

Абзалов рассказал, какие страны могут направить наблюдателей в Карабах © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«Этого можно было достичь в Казани, когда главы МИД Армении и Азербайджана в июне 2011 года в результате долгих переговоров согласились с пакетным решением карабахской проблемы, от чего в дальнейшем отказался президент Азербайджана», — сказал Саргсян.

Он указал, что действующий премьер-министр Армении «решил, как он выразился, начать переговоры с собственной точки». Вместе с тем Саргсян считает, что прямые переговоры с президентом Азербайджана Алиевым — «грубая ошибка», поскольку Баку никогда не согласится с независимостью Нагорного Карабаха.

В целом Саргсян назвал вооруженный конфликт в Карабахе безумием со стратегической точки зрения.

«ВС Азербайджана используют весь арсенал вооружения, в том числе, присланные из Турции беспилотники и наемников, однако за прошедшие три недели им удалось вклиниться вглубь лишь на одном направлении, и это еще не означает окончания войны», — пояснил экс-лидер Армении.

Вооруженные столкновения в регионе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан приняли решение о прекращении огня по гуманитарным соображениям 18 октября. Вскоре стороны начали обвинять друг друга в несоблюдении перемирия.

Накануне сообщалось о взятии Вооруженными силами Азербайджана Зангелана и 24 сел в нескольких районах Карабаха.