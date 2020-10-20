При этом глава государства пообещал поддержать любой выбор народа.
«Если вдруг народ решит, что завтра им быть в НАТО, Североатлантическом блоке, как тут предлагают эти протестуны, — пойдут в НАТО», — приводит агентство слова Лукашенко.
Он также сказал, что «если народ решит порезать страну на куски и раздать — будет страна порезана».
В то же время он уточнил, что «если народ решит, что жить мы будем в мирной, спокойной, тихой, культурной стране, значит, мы будем жить в такой стране».
Он особо подчеркнул, что «только люди должны решить».