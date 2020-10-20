Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пока он президент, власть не будет без народного одобрения принимать решения по важным вопросам, в том числе вступления в НАТО. Его слова приводит БелТА 20 октября

При этом глава государства пообещал поддержать любой выбор народа.

«Если вдруг народ решит, что завтра им быть в НАТО, Североатлантическом блоке, как тут предлагают эти протестуны, — пойдут в НАТО», — приводит агентство слова Лукашенко.

«Американка» президента. Лукашенко хочет поставить оппозиции мат в два хода © скриншот видео president.gov.by

В то же время он уточнил, что «если народ решит, что жить мы будем в мирной, спокойной, тихой, культурной стране, значит, мы будем жить в такой стране».

Он особо подчеркнул, что «только люди должны решить».