При этом глава государства пообещал поддержать любой выбор народа.

«Если вдруг народ решит, что завтра им быть в НАТО, Североатлантическом блоке, как тут предлагают эти протестуны, — пойдут в НАТО», — приводит агентство слова Лукашенко.

«Американка» президента. Лукашенко хочет поставить оппозиции мат в два хода
«Американка» президента. Лукашенко хочет поставить оппозиции мат в два хода
© скриншот видео president.gov.by
Он также сказал, что «если народ решит порезать страну на куски и раздать — будет страна порезана».

В то же время он уточнил, что «если народ решит, что жить мы будем в мирной, спокойной, тихой, культурной стране, значит, мы будем жить в такой стране».

Он особо подчеркнул, что «только люди должны решить».

 