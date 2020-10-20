В ночь на вторник, 20 октября, на пульт дежурного диспетчера 102 поступил вызов о том, что около больницы скорой медицинской помощи на улице Братиславской неизвестный мужчина отобрал у 66-летней женщины рюкзак, но та оказала активное сопротивление грабителю, сообщает dtp.kiev.ua в Facebook

В описании примет злоумышленника пожилая дама отметила, что нападавший убежал с ее рюкзаком, а еще он «может быть немного избитым». Именно по этим отличительным признакам мужчину и задержали правоохранители.

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«По ходу ему еще повезло, что он смог вырваться и убежать», «Баба огонь, но зачем в пол второго ночи с рюкзаком?», «Вышла на вечерний променад», «Походу загулялась», — написали подписчики.