В описании примет злоумышленника пожилая дама отметила, что нападавший убежал с ее рюкзаком, а еще он «может быть немного избитым». Именно по этим отличительным признакам мужчину и задержали правоохранители.
Судя по фото злоумышленника с места происшествия, такого отчаянного сопротивления от пожилой женщины он не ожидал. Пользователи сети встали на сторону женщины, правда некоторые удивились, что дама в преклонном возрасте делала ночью на улице.
«По ходу ему еще повезло, что он смог вырваться и убежать», «Баба огонь, но зачем в пол второго ночи с рюкзаком?», «Вышла на вечерний променад», «Походу загулялась», — написали подписчики.