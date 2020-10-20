Оппозиционный канал Nexta а также его логотип признали экстремистскими. Об этом 20 октября сообщает belta.by со ссылкой на пресс-службу Верховного суда страны

Также Nexta публиковал данные белорусских силовиков, что было расценено как угроза. Напомним, на Украине вскоре после публикации личных данных противников киевского режима на сайте «Миротворец» были убиты писатель Олесь Бузина и экс-депутат Верховной Рады Олег Калашников.

После победы Александра Лукашенко на президентских выборах в августе в стране не прекращаются протесты оппозиции против результатов голосования.

Согласно данным ЦИК республики, Лукашенко набрал более 80% голосов, а его ближайшая соперница Светлана Тихановская — около 10%.

Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.

Последняя не стала принимать в них никакого участия и сбежала в Литву.

США и ЕС не признали победу Лукашенко и поддерживают его оппонентов.

По данным СВР РФ, протесты в Белоруссии инспирированы США и организовывались при непосредственном участии властей Польши, Литвы и Украины.