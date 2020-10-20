Поляки занимаются самообманом, убеждая себя в том, что являются частью Запада. Об этом в своем последнем интервью, опубликованном изданием «Коммерсантъ» 19 октября, заявил скончавшийся 20 августа историк идей, профессор Анджей Валицкий

По его мнению, Польше мешает комплекс неполноценности по отношению к Западу, компенсирующийся комплексом превосходства по отношению к Востоку.

«Мы занимаемся самообманом, убеждая себя в том, что являемся частью Запада. Не являемся и никогда не были. Мы наполовину восточные, наполовину западные», — сказал Валицкий.

Новое правительство Польши: русофоб Качиньский — «силовой» вице-премьер, а гомофоб Чарнек — пока не министр © REUTERS, David Zuchowicz/Agencja Gazeta via REUTERS

«А мы хотели эту страну сделать сарматской. (Сарматизм — шляхетская идеология, доминировавшая на землях Речи Посполитой в ХVI-ХIХ веках, в соответствии с которой польская шляхта якобы происходила от древних сарматов — прим. ред.) Забирали у православных православную интеллигенцию, у евреев — еврейскую. Каким образом у нас могла быть империя многих культур, если мы непременно хотели иметь католическое государство? У нас никогда не было имперского потенциала, потому что мы хотели иметь все польско-католическое», — добавил Валицкий.

Анджей Валицкий (15 мая 1930 года — 20 августа 2020 года) был последним из живших столпов варшавской школы истории идей, которую кроме него в 50-60-е годы XX века создавали в Варшавском университете Бронислав Бачко, Лешек Колаковский и Ежи Шацкий.

Научную деятельность был вынужден вести за пределами Польши, в основном в Австралии и США, так как интересовался философией и политической мыслью России.