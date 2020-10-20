По его мнению, Польше мешает комплекс неполноценности по отношению к Западу, компенсирующийся комплексом превосходства по отношению к Востоку.
«Мы занимаемся самообманом, убеждая себя в том, что являемся частью Запада. Не являемся и никогда не были. Мы наполовину восточные, наполовину западные», — сказал Валицкий.
По его мнению, Польша, хвалившаяся тем, что была страной многих культур, на самом деле представляла собой страну нескольких отдельных культур, существовавших вместе.
«А мы хотели эту страну сделать сарматской. (Сарматизм — шляхетская идеология, доминировавшая на землях Речи Посполитой в ХVI-ХIХ веках, в соответствии с которой польская шляхта якобы происходила от древних сарматов — прим. ред.) Забирали у православных православную интеллигенцию, у евреев — еврейскую. Каким образом у нас могла быть империя многих культур, если мы непременно хотели иметь католическое государство? У нас никогда не было имперского потенциала, потому что мы хотели иметь все польско-католическое», — добавил Валицкий.
Анджей Валицкий (15 мая 1930 года — 20 августа 2020 года) был последним из живших столпов варшавской школы истории идей, которую кроме него в 50-60-е годы XX века создавали в Варшавском университете Бронислав Бачко, Лешек Колаковский и Ежи Шацкий.
Научную деятельность был вынужден вести за пределами Польши, в основном в Австралии и США, так как интересовался философией и политической мыслью России.