Западные СМИ о Нагорном Карабахе. Проблема с замороженными конфликтами состоит в том, что они могут стать горячими
Западные СМИ о Нагорном Карабахе. Проблема с замороженными конфликтами состоит в том, что они могут стать горячими
© REUTERS, Umit Bektas
Как отмечается, митингующие потребовали, чтобы США прекратили продажу оружия Турции, из которого убивают армянских солдат в Нагорном Карабахе.

Также они требовали признать независимость Нагорного Карабаха, поскольку это может остановить войну.

«В посольстве пообещали составить доклад с требованиями активистов и отправить его в Вашингтон», — пишет агентство.

Протестующие встретились с представителями американской дипмиссии, однако результаты беседы их не удовлетворили.

Ранее 19 октября сотни людей вышли на акцию протеста в Ереване к представительству ООН с требованием направить представителя организации в Нагорный Карабах.