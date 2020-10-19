Как отмечается, митингующие потребовали, чтобы США прекратили продажу оружия Турции, из которого убивают армянских солдат в Нагорном Карабахе.
Также они требовали признать независимость Нагорного Карабаха, поскольку это может остановить войну.
«В посольстве пообещали составить доклад с требованиями активистов и отправить его в Вашингтон», — пишет агентство.
Протестующие встретились с представителями американской дипмиссии, однако результаты беседы их не удовлетворили.
Ранее 19 октября сотни людей вышли на акцию протеста в Ереване к представительству ООН с требованием направить представителя организации в Нагорный Карабах.