Акция протеста прошла у здания посольства США в Ереване с требованием признания независимости Нагорного Карабаха, сообщило агентство Sputnik 19 октября

Западные СМИ о Нагорном Карабахе. Проблема с замороженными конфликтами состоит в том, что они могут стать горячими © REUTERS, Umit Bektas

Также они требовали признать независимость Нагорного Карабаха, поскольку это может остановить войну.

«В посольстве пообещали составить доклад с требованиями активистов и отправить его в Вашингтон», — пишет агентство.

Протестующие встретились с представителями американской дипмиссии, однако результаты беседы их не удовлетворили.

Ранее 19 октября сотни людей вышли на акцию протеста в Ереване к представительству ООН с требованием направить представителя организации в Нагорный Карабах.