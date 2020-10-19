В российском футболе появился Маркс Ленин из Бразилии - фото

«Акрон» выступает в Футбольной национальной лиге (второй по силе дивизион), и Маркс Ленин стал для клуба уже третьим новичком-иностранцем. До этого у футболиста был контракт с самой популярной командой Бразилии «Фламенго».
«На протяжении трех сезонов 20-летний "революционер" выступал за молодежную команду "стервятников". Ранее атакующий хавбек привлекался к матчам за сборную Бразилии для игроков не старше 15 лет», — говорится в сообщении клуба.
Маркс подписал контракт с тольяттинским клубом на три года. Южноамериканец присоединится к команде как только будут решены все юридические вопросы его въезда на территорию РФ.
Традиция называть детей в честь тех или иных деятелей истории и политики актуальна в Латинской и Центральной Америке по сей день. К примеру, за сборную Коста-Рики выступает полузащитник Ельцин Техеда, названный в честь первого президента РФ Бориса Ельцина.