В российском футболе появился Маркс Ленин из Бразилии - фото

Футбольный клуб из Тольятти Самарской области «Акрон» подписал контракт с 20-летним бразильским футболистом по имени Маркс Ленин Дос Сантос Гонсалвес. Об этом сообщается на сайте «Акрона» 19 октября

Российский футбол усилился популярным украинцем © РИА Новости, Михаил Мокрушин | Перейти в фотобанк

«На протяжении трех сезонов 20-летний "революционер" выступал за молодежную команду "стервятников". Ранее атакующий хавбек привлекался к матчам за сборную Бразилии для игроков не старше 15 лет», — говорится в сообщении клуба.

Маркс подписал контракт с тольяттинским клубом на три года. Южноамериканец присоединится к команде как только будут решены все юридические вопросы его въезда на территорию РФ.

Традиция называть детей в честь тех или иных деятелей истории и политики актуальна в Латинской и Центральной Америке по сей день. К примеру, за сборную Коста-Рики выступает полузащитник Ельцин Техеда, названный в честь первого президента РФ Бориса Ельцина.