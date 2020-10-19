На украинскую певицу Ирину Федишин во время концерта напала фанатка, которая воспользовалась невнимательностью охраны. О произошедшем пишет «Диалог.ua» 19 октября

Королевой напомнили, кто на самом деле унизил ее семью © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

«Она заскочила на меня со спины, руками и ногами обхватила. Я в шоке, а охранники смотрят себе из-под сцены. Мой коллектив, который уже сходил со сцены, увидел это, и начал нас разнимать», — рассказала Федишин.

Через какое-то время женщину, прорвавшуюся к звезде все таки удалось увести со сцены, певица при этом не пострадала.