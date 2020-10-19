Федишин рассказала, что ЧП произошло во время выступления на открытой сцене, где было много охраны. Однако одна из поклонниц все таки прорвалась к любимой артистке, чем изрядно напугала ее.
«Она заскочила на меня со спины, руками и ногами обхватила. Я в шоке, а охранники смотрят себе из-под сцены. Мой коллектив, который уже сходил со сцены, увидел это, и начал нас разнимать», — рассказала Федишин.
Через какое-то время женщину, прорвавшуюся к звезде все таки удалось увести со сцены, певица при этом не пострадала.