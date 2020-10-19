Женщины пикетировали офис партии «Победа Пальчевского», выступая против сексизма со стороны кандидата на пост мэра Киева, за что подверглись нападению со стороны представителей политсилы, передает Vesti.ua 18 октября

«Разочарование достигло предела»: украинский бизнесмен Пальчевский зарегистрировал новую партию © vk.com, Андрей Пальчевский Андрея Пальчевского в женской группе в соцсети, где идет речь о политиках, и поняли, что надо действовать.

«Пальчевский постоянно выдает себя за мачо, "победителя", но поливает грязью всех девушек. Мы решили открыто заявить, что человек с такими узколобыми "домостроевскими" взглядами на мир не имеет морального права занять кресло мэра. И стоит предупредить киевлян не голосовать за сексиста», — заявили другие участницы акции.

Протестующие принесли с собой плакаты с надписями: «Бросил жену — бросит Киев», «Андрюша, держи свой сексизм у себя в штанах» и другими.

Однако пикет длился всего несколько минут: как только активистки озвучили свои тезисы, из офиса партии вышли около 15 человек, которые начали всячески препятствовать проведению мероприятия. Так, представители Пальчевского загораживали телекамеры, мешали работе журналистов, толкали активисток, вырывали мегафон из рук, а плакаты порвали. При этом нападавшие кричали, что акция якобы была кем-то проплачена. В результате пикет пришлось прекратить.

«Мы в очередной раз увидели отношение Пальчевского к женщинам. Если сейчас, еще не став мэром, он поощряет разгоны митингов, то несложно представить, как он будет себя вести, если придет к власти», — заявила одна из участниц акции.

Местные выборы на Украине назначены на 25 октября 2020 года. Согласно опросу группы «Рейтинг», Пальчевского поддерживают 6,4% киевлян. Его опережают Виталий Кличко («УДАР») — 43,6%, Сергей Притула («Голос») — 9,8%, Ирина Верещук («Слуга народа») — 6,9%.