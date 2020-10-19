Верховная Рада Украины может проголосовать закон о референдуме до конца 2020 года. Об этом замглавы комитета ВР по вопросам местного самоуправления, депутат от фракции «Слуга народа» Александр Качура сообщил в интервью «Радио Свобода» 18 октября

Бизяев об опросе Зеленского: «Местные выборы - это не референдум» © Facebook, Руслан Бизяев

«Венецианская комиссия озвучила свои замечания, мы вносим необходимые изменения между первым и вторым чтением и на второе чтение выносим в зал. И я думаю, что со следующего года народ Украины уже будет иметь прямой инструмент народовластия через референдум», — заявил Качура.

По его словам, работа над текстом документа затянулась, так как «пытались работать основательно». В качестве примера депутат привел одну из норм законопроекта, согласно которой граждане получат право отменять законы по результатам референдума. Качура рассказал, что из-за этого вопроса нардепы даже ссорились.

Ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал, что закон о референдуме во втором чтении и в целом парламент может принять в ноябре. Он также отметил, что дополнительных средств на проведение инициированного президентом опроса в день местных выборов не предусмотрено, так как нет законов, которые позволяли бы ЦИК проводить опросы на избирательных участках.