Тело известного украинского блогера Дмитрия Стужука, скончавшегося от осложнений коронавируса, предали земле, передает 18 октября издание Starhit

Сообщается, что на прощальной церемонии присутствовали лишь родные и близкие Стужука. Он был похоронен в закрытом гробу, и никому из присутствовавших не дали прикоснуться к телу из-за опасности заражения коронавирусом.

Поражает абсолютно всех. Главврач киевской больницы рассказала, что коронавирус «омолодился» © AP, Evgeniy Maloletka Софья Стужук, также популярный блогер, выкладывает в Instagram архивные кадры с мужем. У Дмитрия осталось трое детей.

Ранее сообщалось, что блогер заразился коронавирусом на отдыхе в Турции и, почувствовав недомогание, вначале лечился дома.

Сам Дмитрий описывал в Instagram лечение и предупреждал читателей, что Covid-19 — «болезнь не эфемерная и тяжелая».

Через несколько дней он попал в реанимацию, пережил клиническую смерть. Затем, 16 октября, Стужук скончался, не приходя в сознание.