Украинский боксер Василий Ломаченко заявил, что не согласен с решением судей по итогам боя за титул чемпиона мира в легком весе с американцем Теофимо Лопесом, передает РИА Новости – Спорт 18 октября

В ночь с 17 на 18 октября в Лас-Вегасе 32-летний украинский спортсмен Василий Ломаченко потерял три чемпионских пояса, уступив представителю США, 23-летнему Теофимо Лопесу.

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«По ходу боя я думал, что половина поединка была равной. Может быть, где-то он выигрывал на один-два раунда, но после второй половины я включился, и, в принципе, считаю, что вторую половину я забрал. Хочу приехать домой, пересмотреть поединок, но я не согласен с решением (судей)», — приводит слова Ломаченко спортивный телеканал ESPN.

Украинский боксер отметил, что, по его мнению, в поединке выиграл он. Пока он не оспаривает результат, о котором заявили судьи, но планирует обсудить ситуацию со своим менеджером и принять необходимое решение.