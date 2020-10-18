В ночь с 17 на 18 октября в Лас-Вегасе 32-летний украинский спортсмен Василий Ломаченко потерял три чемпионских пояса, уступив представителю США, 23-летнему Теофимо Лопесу.
По итогам 12 раундов поединка счет судейских записок составил 116:112, 119:109, 117:111 в пользу Лопеса, которого признали абсолютным чемпионом мира.
«По ходу боя я думал, что половина поединка была равной. Может быть, где-то он выигрывал на один-два раунда, но после второй половины я включился, и, в принципе, считаю, что вторую половину я забрал. Хочу приехать домой, пересмотреть поединок, но я не согласен с решением (судей)», — приводит слова Ломаченко спортивный телеканал ESPN.
Украинский боксер отметил, что, по его мнению, в поединке выиграл он. Пока он не оспаривает результат, о котором заявили судьи, но планирует обсудить ситуацию со своим менеджером и принять необходимое решение.