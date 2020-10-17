По его словам, заболеваемость COVID-19 в стране растет ежедневно, поэтому нагрузка на врачей растет.
«У нас действительно достаточно напряженная ситуация с количеством людей, которые госпитализируются. И понятно, что увеличивается нагрузка на наших врачей, работающих в больницах, в реанимационных отделениях. Мы рассматриваем такую возможность, и у нас есть четкое понимание, каким образом мы можем дополнительно привлекать или врачей-интернов, или студентов 5-6 курса», — сказал министр.
Степанов отметил, что студенты и интерны будут работать исключительно под присмотром опытных медиков. Им не позволят самостоятельно принимать важные решения, так как квалифицированную медпомощь может оказать только врач, окончивший вуз и прошедший интернатуру.
За последние сутки на Украине было зафиксировано 6 410 случаев заражения коронавирусом. Общее число случаев заражения достигло 293 641.