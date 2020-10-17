На Украине студентов пятых и шестых курсов медуниверситетов, а также врачей-интернов привлекут к работе с зараженными коронавирусом пациентами. Об этом на брифинге 17 октября заявил глава Минздрава Максим Степанов

По его словам, заболеваемость COVID-19 в стране растет ежедневно, поэтому нагрузка на врачей растет.

«У нас действительно достаточно напряженная ситуация с количеством людей, которые госпитализируются. И понятно, что увеличивается нагрузка на наших врачей, работающих в больницах, в реанимационных отделениях. Мы рассматриваем такую ​​возможность, и у нас есть четкое понимание, каким образом мы можем дополнительно привлекать или врачей-интернов, или студентов 5-6 курса», — сказал министр.

«Люди в XXI веке в крупном городе просто задыхаются». Ужасы коронавируса на Украине © AP, Efrem Lukatsky

За последние сутки на Украине было зафиксировано 6 410 случаев заражения коронавирусом. Общее число случаев заражения достигло 293 641.