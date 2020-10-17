Если бы олигарх Ринат Ахметов захотел стать президентом Украины, он бы обошел своих конкурентов на выборах. Об этом экс-депутат Верховной Рады Олег Царев сказал в интервью изданию Украина.ру

Ринат Ахметов — от карт до телеграфного столба © скриншот с видео "Канали Футбол 1,2,3" Владимира Зеленского.

«Если бы Ахметов баллотировался в президенты, то он легко бы выигрывал у других кандидатов. Мы делали в свое время соответствующие социологические исследования. Но он не хочет быть президентом Украины. Люди бы поставили на Ахметова в надежде на то, что он приведет в порядок страну», — убежден Царев.

Тем не менее, по его словам, олигарх занимается политикой только для решения своих коммерческих вопросов.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.