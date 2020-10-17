По его словам, сейчас Ахметов является «олигархом номер один» для президента — он «любимая жена» Владимира Зеленского.
«Если бы Ахметов баллотировался в президенты, то он легко бы выигрывал у других кандидатов. Мы делали в свое время соответствующие социологические исследования. Но он не хочет быть президентом Украины. Люди бы поставили на Ахметова в надежде на то, что он приведет в порядок страну», — убежден Царев.
Тем не менее, по его словам, олигарх занимается политикой только для решения своих коммерческих вопросов.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.