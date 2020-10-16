Для вывода белорусской экономики из кризиса нужна комплексная политика, для этого необходимо реформировать не только саму экономическую отрасль. Об этом рассказал российско-белорусский экономист и политолог Дмитрий Болкунец в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Болкунец: Кризис в Белоруссии может завершиться полноценным гражданским конфликтом © РИА Новости, Владимир Трефилов

Что касается самой экономики, то, по его мнению, должна быть проведена приватизация некоторых убыточных госпредприятий, а также изменение структуры экономики за счет развития инновационных производств.

«Это частично происходит в Беларуси, но не так быстро, как хотелось бы. Очень мало внимания уделяется развитию предпринимательства, фермерства, частной инициативы. Все это дело загублено. В каком-то виде делаются попытки по линии энергосбережения развивать экономику, но это все носит несистемный характер», — сетует Болкунец.

Более того, добавил специалист, нужна политика, направленная на развитие экспорта белорусской продукции и ее выходу на международный рынок, но это должна быть комплексная политика, а не разовая поддержка конкретных предприятий, которые часто являются неэффективными.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александр Лукашенко.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.