Арсен Павлов — командир подразделения «Спарта» вооруженных сил ДНР, активный участник боевых действий в Донбассе. Был убит в результате теракта в 2016 году.
Скульптура расположена на Аллее Героев в парке Ленинского Комсомола. Там же ранее были открыты памятники главе ДНР Александру Захарченко, командирам ополченцев Михаилу Толстых (Гиви) и Олегу Мамиеву, а также артисту Иосифу Кобзону.
На постаменте скульптуры расположена табличка, на которой выбиты даты жизни Павлова, а также надпись: «Моя задача — защитить народ, который сделал свой выбор».
Отмечается, что из-за пандемии коронавируса церемония почтения памяти Моторолы растянута на целый день, чтобы избежать скопления людей.