Бюст Героя ДНР Арсена Павлова (Моторолла) был открыт 16 октября в центре Донецка в четвертую годовщину гибели одного из лидеров ополчения, передает ДАН

Донецкая журналистка Пирогова: Гиви понимал, что они с Моторолой смертники © из личного архива Майи Пироговой

Скульптура расположена на Аллее Героев в парке Ленинского Комсомола. Там же ранее были открыты памятники главе ДНР Александру Захарченко, командирам ополченцев Михаилу Толстых (Гиви) и Олегу Мамиеву, а также артисту Иосифу Кобзону.

На постаменте скульптуры расположена табличка, на которой выбиты даты жизни Павлова, а также надпись: «Моя задача — защитить народ, который сделал свой выбор».

Отмечается, что из-за пандемии коронавируса церемония почтения памяти Моторолы растянута на целый день, чтобы избежать скопления людей.