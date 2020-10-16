Лидер белорусской оппозиции, бывший кандидат в президенты страны Светлана Тихановская «в ближайшее время» планирует поездку в Киев после местных выборов, запланированных на 25 октября. Об этом она рассказала в интервью белорусской службе «Радио Свобода» 16 октября

«Мы очень рады, что Украина заняла твердую позицию в отношении Беларуси, особенно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Они готовы поддержать санкции. Возможно, это будет свой список, возможно, поддержка введенными санкциями ЕС. Это явный знак поддержки белорусского народа в борьбе», — подчеркнула Тихановская.

Не понижать градус. Что стоит за ультиматумом Тихановской © AFP, Odd ANDERSEN

По словам Тихановской, на Западе ее часто спрашивают, понимают россияне белорусский язык. Она сказала, что не понимают, но «украинцы нас поймут».

«Мы понимаем украинский, они — нас. Наши языки немного ближе», — рассказала она.

На вопрос, видит ли она Белоруссию членом Евросоюза в будущем, ответила, что белорусы сами решат, в каком направлении хотели бы двигаться.

Напомним, после победы Александра Лукашенко на президентских выборах в августе в стране не прекращаются протесты оппозиции против результатов голосования.

Согласно данным ЦИК республики, Лукашенко набрал более 80% голосов, а его ближайшая соперница Светлана Тихановская — около 10%.

Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.

Последняя не стала принимать в них никакого участия и сбежала в Литву.

США и ЕС не признали победу Лукашенко и поддерживают его оппонентов.

По данным СВР РФ, протесты в Белоруссии инспирированы США и организовывались при непосредственном участии властей Польши, Литвы и Украины.