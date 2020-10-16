Команда лидера партии «Европейская солидарность», экс-президента Украины Петра Порошенко рассматривает вариант объявления президенту Владимиру Зеленскому импичмента, если тот даст для этого повод. Об этом экс-депутат Верховной Рады Олег Царев сказал в интервью изданию Украина.ру

Коронавирус и классики литературы: самоизоляция импичмента Зеленского © пресс-служба президента Украины

Ввиду падения рейтинга провластной политсилы «Слуга народа», Зеленскому было бы выгодно отменить выборы на основании угрозы коронавируса, отметил Царев, но Офис президента боится общественной реакции.

«Может быть, я этого не исключаю, [в случае отмены выборов] будет дан старт процессу импичмента. Может быть, провести его сложно, но попытки заставить Зеленского уйти будут. Такие сценарии Порошенко и его команда рассматривают», — сказал экс-депутат.

Региональные выборы на Украине назначены на 25 октября 2020 года.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.