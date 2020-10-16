На прошлой неделе Украины установила антирекорд — с момента начала пандемии число заболевших превысило 5 тысяч человек. По прогнозу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в ближайшие месяцы в стране может быть от 7 до 9 тысяч инфицированных ежедневно.
Ввиду падения рейтинга провластной политсилы «Слуга народа», Зеленскому было бы выгодно отменить выборы на основании угрозы коронавируса, отметил Царев, но Офис президента боится общественной реакции.
«Может быть, я этого не исключаю, [в случае отмены выборов] будет дан старт процессу импичмента. Может быть, провести его сложно, но попытки заставить Зеленского уйти будут. Такие сценарии Порошенко и его команда рассматривают», — сказал экс-депутат.
Региональные выборы на Украине назначены на 25 октября 2020 года.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.