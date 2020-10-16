Война вакцин уже началась, и в бой за право быть правообладателем лучшей вступили многие крупные страны мира. Но в отличие от нового препарата, методы информационной борьбы вокруг него - старые, рассказал писатель-фантаст Сергей Лукьяненко в интервью изданию Украина.ру

«Американцы уже обвиняют нас, что наша вакцина — некачественная, причем заявляют об этом абсолютно немотивированно. Обвиняют нас в том, что мы мешаем им ее получить. И третье, что мы украли у Америки способ ее получения. Причем все эти обвинения наслаиваются одно на другое», — прокомментировал писатель.

Больше половины украинцев ждут вакцину от COVID-19 из РФ © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

И дальше, продолжил свою мысль Лукьяненко, битва вакцин будет проходить в том же ключе вбросов и фейков, когда разные страны будут превозносить качество своей вакцины и преуменьшать чужие достижения.

На самом деле, говорит фантаст, в комплект к новой вакцине идут старые методы информационной войны, которые точно так же используются и на других стратегических рынках, например, рынке оружия.

Полный текст интервью с автором «Ночного дозора» и «Дневного дозора» можно прочитать здесь.