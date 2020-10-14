Россия по мере производства вакцины от коронавируса должна предложить её в качестве гуманитарной помощи Украине, считает писатель-фантаст Сергей Лукьяненко. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

- Сергей, в ближайшее время человечество может войти в полосу затяжных пандемий по типу коронавирусной, которые будут негативно сказываться на экономике и передвижениях по миру. В этих условиях станут ли вакцины от той или иной болезни таким же стратегическим товаром, как нефть или газ?

— Боюсь, что да. Даже сейчас лекарства, которые могли бы спасать сотни тысяч, миллионы жизней, являются дорогостоящим и не всем доступным товаром. И нет никакой надежды на то, что подобное можно будет избежать в случае непредвиденного скачка поражения коронавирусом широких масс населения.

Россия в данный момент занимает прозрачную и благородную позицию — мы готовы помогать и в разработке, и в производстве, и в продаже всем желающим вакцины. Но, похоже, мир к этому не очень готов.

Особенно речь идёт о крупных странах, у которых сейчас не все ладится с созданием вакцины. Мне кажется, это потому так, что они рассматривают ее как дорогой и слишком стратегический товар. Это то, чем можно держать при себе союзников и пугать неприятелей, угрожая, что вот вакцины вам не дадим — и у вас будет плохо.

Так что вакцина стала инструментом политики, что поделаешь.

- Вот-вот в мире появятся вакцины от коронавируса производства России, Америки, Китая, Японии, Евросоюза… Стоит ли нам ожидать в ближайшем будущем битвы вакцин? Если да, то как она будет происходить?

— Она уже сейчас идет. Американцы уже обвиняют нас, что наша вакцина — некачественная, причем заявляют об этом абсолютно немотивированно. Обвиняют нас в том, что мы мешаем им ее получить. И третье, что мы украли у Америки способ ее получения. Причем все эти обвинения наслаиваются одно на другое.

Логики тут искать не нужно. Это все элемент современной политической жизни.

Вот так «война вакцин» и будет выглядеть: вбросы и фейки типа того, что наша вакцина ого-го-го, а их вакцина — тьфу. Будут пытаться приуменьшить чужие достижения и восхвалять свои.

То же самое, кстати, происходит на любом другом крупном рынке — например, на рынке оружия. Мы же помним все эти выступления: покупайте только наши ракетные комплексы!

- Может ли появиться совместная вакцина России и Украины, учитывая хорошие фармацевтические предприятия на территории последней? Что для этого нужно сделать?

— Ситуация на Украине такова, что все наиболее технологичные фармацевтические предприятия на данный момент разрушены. Да, конечно, остались предприятия, которые производят достаточно базовые лекарства.

Боюсь, что условий для производства такого высокотехнологичного лекарства, как вакцина от коронавируса, там нет. Это очень печально, поскольку Украина была одной из самых экономически и технически развитых частей СССР.

Предложить, конечно, Россия может. Например, сейчас планируются какие-то совместные проекты с Индией, которая является страной, имеющей массу производств, где делают сложные лекарства. А вот Украина, увы, уже не в этом положении.

Думаю, Россия по мере производства вакцины от коронавируса должна предложить ее в качестве гуманитарной помощи Украине, поскольку последняя — наш сосед. Там живет много людей, которые не очень-то довольны тем, что происходит у них в стране и не являются врагами России.

Также не надо забывать, что с Украины в Россию и обратно перемещаются огромные потоки населения. В наших интересах, чтобы у наших соседей эпидемии коронавируса не было.

Но, к сожалению, если сейчас Россия предложит Украине в качестве помощи несколько десятков миллионов препаратов вакцины после удовлетворения своих потребностей, то примет это Украина и ее высшее политическое руководство — это большой вопрос.

Принятие такой помощи от России покажет, что утверждения «мы воюем с Россией» — пустые и ни на чем не основанные.

- На ваш взгляд, расслоится ли наше общество в будущем на вакцинированных и невакцинированных?

— Наверное, это даже неизбежно, учитывая, что человечество, видимо, входит в период затяжных эпидемий, некоторые из которых, боюсь, имеют и рукотворную природу…

Но даже если ковид имеет и природное происхождение, то опыт того, к каким последствиям привела пандемия, может подтолкнуть к производству вирусов, распространение которых могло бы внести дестабилизацию в тех или иных странах или для обрушения мировой экономики. Для тех или иных террористов это идеальная вещь.

- Будут ли у людей биологические паспорта?

— В условиях пандемий у людей может появиться… можно назвать этот документ «паспортом здоровья», «паспортом иммунного профиля», что ли. Он, по-хорошему, был бы полезен.

Вот смотрите. Сейчас мы наблюдаем такую картину: всех людей обязывают носить маски. Тут можно спорить или признавать, полезно для тех, кто не болел, и бесполезно для тех, кто болеет, но может этого не знать.

Но эти маски точно бесполезны для тех, кто уже переболел. Просто потому, что они никого не заразят и не заразятся сами. А вот как раз затруднение дыхания, которое вызывает самая символическая маска, это для человека очень не хорошо.

Поэтому было бы правильно таким людям выдавать определенное «удостоверение ковидпереболевшего». Всем обладателям подобного документа должно быть разрешено свободно перемещаться и не пользоваться масками. Пусть это будет хоть яркий значок на груди или бумажка, которую может проверить полицейский и сказать: ок, все в порядке, вы можете двигаться по своим делам.

К сожалению, это реалии нашего времени.

У нас же предполагается введение пластиковой карточки с чипом, где будет записано огромное количество информации. Пожалуйста, там можно записывать и иммунный профиль человека. Например, что у него есть высокий титр антител к ковиду. И тут не принципиально: он переболел или прошел иммунизацию (она успешная — прививка сработала).

Было бы хорошо, если бы во всех странах признавали бы подобные паспорта. Эти люди могли бы перемещаться и летать на самолетах. Это способствовало бы и движению людей, и восстановлению экономики.

А сейчас мы наблюдаем глобальный кризис, при котором страдают страны, жившие за счет туризма, страдают производства, которые требуют большого количества людей. Это пошло бы на пользу, потому что пандемии — это, к сожалению, реалии XXI века.