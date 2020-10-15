Вакцина против коронавируса уже стала стратегическим товаром на мировом рынке, куда коллективный Запад не хочет пускать Россию, поэтому нам нужно быть готовыми к информационной войне, в ходе которой качество российского препарата будет всячески принижаться, рассказал писатель-фантаст Александр Гриценко в интервью изданию Украина.ру

«Всегда можно сказать, учитывая политическую обстановку, что у России плохая вакцина, и люди поверят, потому что пропагандисты создали негативный образ России: "что могут хорошего сделать эти медведи?"», — сказал Гриценко.

При этом правительствам отдельных стран, продолжил свою мысли писатель, совершенно все равно погибнет сто или сто тысяч человек. В приоритете у глобальных корпораций капитал, ценность которого для таких компаний куда выше человеческой жизни.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

На данный момент в мире зафиксировано 38,6 миллионов случаев заражения COVID-19. Более миллиона человек умерло, не справившись с вирусом.

Первую в мире вакцину от коронавируса «Спутник V» презентовал президент России Владимир Путин в августе текущего года. Однако политики ряда стран назвали российский препарат «недоработанным и опасным». В то же время более, чем 40 стран подали в адрес Российской Федерации запросы на покупку новой вакцины.

Работу над разработкой вакцины от COVID-19 продолжают и в других странах, в том числе — США и Китае.

В среду, 14 октября, Владимир Путин рассказал о регистрации еще одной российской вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона».