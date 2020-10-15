Правительствам ряда стран совершенно всё равно — погибнет 100 или 100 000 человек. Корпорации хотят денег, а их капитал стоит за правительствами. И если корпорация не успела сделать товар, она никогда не пустит конкурента, считает писатель-фантаст Александр Гриценко

Александр Гриценко — писатель-фантаст, председатель правления Интернационального союза писателей и вице-президент Великобританского Союза писателей АПИА.

Пьесы, рассказы и повести Гриценко публиковались в престижных издательствах. Писатель получал литературные премии: общенациональную премию «Дебют» (Москва), «Хрустальная роза Виктора Розова» (Москва), «РосКон» (Москва), «Герой фэндома» (Ялта), «Аэлита — «Рыцарь фантастики» (Екатеринбург)

- Александр, как вы считаете, станет ли в недалеком будущем вакцина от какого-то страшного вируса стратегическим товаром?

— Вакцины уже стали стратегическим товаром. И, например, Россию не пускают на западные рынки. То есть всегда можно сказать, учитывая политическую обстановку, что у России — плохая вакцина, и люди поверят, потому что пропагандисты создали негативный образ России: "что могут хорошего сделать эти медведи?".

Некоторым правительствам некоторых стран совершенное все равно — погибнет 100 или 100 000 человек. Корпорации хотят денег, а их капитал стоит за правительствами. И если корпорация не успела сделать товар, то она никогда не пустит конкурента.

В этом отношении Россия занимает более человечную позицию, чем США и Западная Европа.

- Раньше империи воевали за нефтяные месторождения, а можно ли себе представить, что теперь они будут воевать друг с другом из-за вакцины? Конечно, без использования танков и пехоты, а с помощью пиара? Ждать ли нам мировой войны вакцин?

— Война вакцин давно идет. Свои успехи укрупняют, как через увеличительное стекло, чужие преуменьшают, как будто смотришь в перевернутый бинокль. И ничего в этом странного нет, обыкновенные оскал капитализма, ничего личного — просто бизнес.

Мы в 91 году не стали перестраивать советское общество, в основе которого лежало равенство. Решили, что капитализм лучше. Ну вот мы теперь плаваем в других морях, где деньги важнее человеческой жизни.

В 91 году мы жили не в идеальном обществе, но у нас был шанс доработать модель, мы решили отказаться от эксперимента, пошли по западному пути. Теперь нужно соответствовать. На войне, как на войне.

- Правильно ли я вас понимаю, что только социалистическая (или коммунистическая) модель может спасти человечество от более страшных вирусных пандемий, так как при капитализме жизнь человека не важна? То есть вы искренне считаете, что Северная Корея, где нет ковида, это лучшее будущее человечества?

— По поводу Северной Кореи я не скажу, это закрытое общество, и мы никогда не знаем, что у них есть или нет.

А вот Китай прекрасно показал, что дисциплинированное общество с четкими целями лучше справляется с эпидемией. И сейчас мы наблюдаем, что пока страны боятся с первой волной или захлебываются во второй, Китай возвращается к доковидной жизни.

Да, социалистическая система — более человеческая, чем капиталистическая. В основе своей. Я так считаю.

- Александр, при всем уважении к вам и Интернациональному союзу писателей, который вы возглавляете: Китай — абсолютно капиталистическое государство, руководимое коммунистами. Ни Маркс, ни Ленин, ни Сталин, ни Мао никогда бы не признали нынешний Китай социалистическим. Для них он был бы ревизионистским и оппортунистическим государством…

— Я вам говорил о модернизации идеи, которую мы не провели в 1991 году. А могли. В моем понимании капитализм китайский — управляемый. Это не капитализм США или Западной Европы, который диктует правительству свои правила. Тут партия и правительство диктует правила капитализму. Им разрешают быть. И если кто-то переходит грань, то он тут же исчезает.

Это не та страна, где правит крупный капитал, а правительство служит этому капиталу, где сенаторы — просто лоббисты интересов тех, кто дал деньги на их выборную кампанию. Это разные вещи в моем понимании. И такой капитализм, как переходная фаза к более зрелому обществу, в моем понимании лучше, чем западный капитализм.

Китай не отказался от идеалов, он подстроился под ситуацию, там временная капсула образовалась. И когда настанет момент — оттуда пойдет реставрация коммунистических, социалистических идей.

Мы уже сейчас видим, что многие люди симпатизируют снова этим идеям. И это только начало. Я в этом убежден.

- Все-таки Россия может ли объединить свои усилия с Западом в быстрой разработке вакцин от пандемий? Мы ведь сотрудничаем с Западом во многих вопросах. Отчего у вас такое неверие в то, что мы сможем договориться?

— Мы сотрудничаем с Западом только в том случае, когда им это выгодно. Причем если "Северный поток" выгоден Западной Европе, они на многое закрывают глаза, а США он невыгоден, эта страна активно пытается помешать.

Еще раз говорю — это бизнес. Мы сможем сотрудничать с конкурентами, когда угроза будет очень сильная, мы встанем на порог уничтожения, например. Я имею в виду уничтожение всего человечества. Мы по той же причине не можем космос освоить.

Непонятно, какая прибыль придет кому в какое точное время, поэтому капиталу легче вкладываться во что-то другое, земное — это первое. А второе — мы не можем объединить ресурсы всей планеты. Не можем договориться, делим шкуру не убитого медведя.

Если бы не было коммерческих, религиозных и национальных разногласий, человечество достигло бы колоссальных результатов. Увы, человечество пока еще не повзрослело для конструктивного диалога и сотрудничества.

- А вот с нашим соседом — Украиной — сможем наладить выпуск вакцины от коронавируса?

— Я слежу за положения дел в Украине, по моей информации предприятия в Украине — в упадке. Не думаю, что России нужен такой партнер. Да и если бы мы предложили, это невозможно при существующем положение вещей на Украине.

- Будут ли правительства выдавать своим гражданам какие-то биологические документы?

— Да. Если все пойдет по нарастающей, то биологический паспорт будет необходим. И тогда я смогу ездить по городу, в другие регионы и страны, не носить маску, то есть если у человека есть иммунитет к болезни, то он может жить обычной жизнью.

Это не только справедливо, это выгодно с точки зрения стран, которые живут за счет туризма. И не только для них.

Конечно, паспорт введут. Мы же не знаем, что нас ждет в будущем. Поэтому иметь паспорт, в котором будут и прививки, и все вплоть до витаминов, которые ты принимал, — это разумная мера.

- Ждать ли нам появления в будущем сословия вакцинированных и сословия не вакцинированных?

— Да, расслоится общество на такие сословия, если все пойдет, как идет.

Допустим, что ковид — это случайность. Но теперь спецслужб разных стран-конкурентов понимают, что нужно для того, чтобы в короткие строки дискредитировать целое государство и снизить рост экономики. Эту тему будет прорабатывать.

И конечно во время пандемий привитые люди могут иметь больше прав. Прав передвижения хотя бы.