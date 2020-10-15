Уроженец Минска, российский ведущий Дмитрий Шепелев возмутился происходящим в Белоруссии и рассказал как его друг предприниматель Максим Хорошин пострадал в ходе протестов, фото избитого бизнесмена шоумен опубликовал в Instagram 14 октября

«Вчера утром в Минске на него (Хорошина — ред.) напали неизвестные в масках, вытащили из машины, избили, натянули на голову балаклаву и увезли в изолятор, где избивали еще два часа, пытали, выбивая признательные показания. Я знаю, что большинство из вас живут не в Беларуси, но я должен поделиться своими чувствами, которые испытываю сейчас: ненависть, злость и растерянность», — написал Шепелев.

Ведущий рассказал, что с Хорошиным он знаком со студенческих лет, у мужчины свой цветочный бизнес, а во время протестов он превратился в «один из символов сопротивления, символов борьбы за новую Белоруссию».

Известно, что 26 сентября Хорошин дарил цветы проходившим мимо его магазина участницам женского марша.

Белорусская оппозиционерка Алексиевич встретилась со Штайнмайером © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк Юлия Леванчук заявила, что избивавшие ее клиента люди, обвинили его в порче водомета на акции 4 октября и поджоге дачи командира столичного ОМОН Дмитрия Балабы.

В столичном управлении милиции сообщили, что мужчину доставили в отделение за совершение административного правонарушения, а информацию о нанесении телесных повреждений назвали непроверенной.

Акции протеста в Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда оппозиция не признала итоги выборов. Противники действующего президента республики назвали победу Александра Лукашенко сфальсифицированной.

Белорусские правоохранители разгоняли митингующих с помощью светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За все время протестов сотни человек пострадали, в том числе силовики.