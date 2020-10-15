«Голоса недовольных [президентом Владимиром] Зеленским перетекают больше не к [лидеру партии "Евросолидарность" Петру] Порошенко, не к "партии войны", потому что люди устали от войны, а в новые политические проекты, а также в "Оппозиционную платформу", поэтому ее рейтинг и растет», — пояснил он.
На рост поддержки ОПЗЖ, по словам Царева, также повлияла встреча одного из ее лидеров Виктора Медведчука с президентом РФ Владимиром Путиным, которая показала, что Москва поддерживает эту партию.
Региональные выборы на Украине назначены на 25 октября 2020 года.
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