Украинцы устали от войны, поэтому голоса провластной партии «Слуга народа» переходят новым политсилам и «Оппозиционной платформе - За жизнь». Об этом экс-депутат Верховной Рады Олег Царев сказал в интервью изданию Украина.ру

ОПЗЖ догоняет «Слугу народа» в рейтинге - опрос © CC0, Pixabay Владимиром] Зеленским перетекают больше не к [лидеру партии "Евросолидарность" Петру] Порошенко, не к "партии войны", потому что люди устали от войны, а в новые политические проекты, а также в "Оппозиционную платформу", поэтому ее рейтинг и растет», — пояснил он.

На рост поддержки ОПЗЖ, по словам Царева, также повлияла встреча одного из ее лидеров Виктора Медведчука с президентом РФ Владимиром Путиным, которая показала, что Москва поддерживает эту партию.

Региональные выборы на Украине назначены на 25 октября 2020 года.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.