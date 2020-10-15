Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отказалась удовлетворить жалобу детективов Национального антикоррупционного бюро Украины и отменить постановление о закрытии дела Роттердам+. Об этом 15 октября сообщает Центр противодействия коррупции в Telegram

«В Высшем антикоррупционном суде состоялось очередное заседание по восстановлению дела «Роттердам+» по жалобе Центра противодействия коррупции. В частности, выяснилось, почему генпрокурор Венедиктова отказала детективам НАБУ в удовлетворении жалобы на постановление о прекращении дела. Основание для отказа формальное: отсутствие материалов уголовного производства», — говорится в сообщении.

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При этом сообщается, что прокурор САП Виталий Пономаренко подтвердил, что упомянутая экспертиза является допустимым доказательством, и она якобы действительно установила наличие потенциальных убытков, но это не помешало ему принять постановление о закрытии дела. Следующее заседание состоится 27 октября.

Ранее Высший антикоррупционный суд отказал экс-депутату Рады Виктору Чумаку в удовлетворении жалобы на постановление прокурора САП Пономаренко о закрытии производства по делу Роттердам+.

В августе прокурор Пономаренко, курирующий дело со стороны САП, внес постановление о закрытии дела Роттердам+.