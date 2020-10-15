«В Высшем антикоррупционном суде состоялось очередное заседание по восстановлению дела «Роттердам+» по жалобе Центра противодействия коррупции. В частности, выяснилось, почему генпрокурор Венедиктова отказала детективам НАБУ в удовлетворении жалобы на постановление о прекращении дела. Основание для отказа формальное: отсутствие материалов уголовного производства», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что 15 октября суд перешел к исследованию первой экспертизы, которая проводилась СБУ и установила убытки почти на 19 млрд грн (около 50 млрд рублей). Именно после этой экспертизы были предъявлены подозрения по делу.
При этом сообщается, что прокурор САП Виталий Пономаренко подтвердил, что упомянутая экспертиза является допустимым доказательством, и она якобы действительно установила наличие потенциальных убытков, но это не помешало ему принять постановление о закрытии дела. Следующее заседание состоится 27 октября.
Ранее Высший антикоррупционный суд отказал экс-депутату Рады Виктору Чумаку в удовлетворении жалобы на постановление прокурора САП Пономаренко о закрытии производства по делу Роттердам+.
В августе прокурор Пономаренко, курирующий дело со стороны САП, внес постановление о закрытии дела Роттердам+.