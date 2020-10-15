Президент Украины Владимир Зеленский имеет все шансы на то, чтобы быть переизбранным на второй срок. Об этом директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков сказал в интервью изданию Украина.ру

Бортник рассказал, что значат слова Зеленского о готовности покинуть пост президента Украины © Facebook, Ruslan Bortnik Владимир Зеленский — уже не Вася Голобородько, уже все по-другому… Все те конкуренты, которые сейчас существуют, они в два раза проигрывают ему, даже уже падающему. Пока нет проекта, альтернативного Зеленскому», — заявил он.

По мнению политолога, будет «обраточка» по сравнению с тем, что было в 2019 году: сначала срочные парламентские выборы, а весной 2022 года — президентские. Если парламентские покажут, что «зеленые» остаются лидерами, для Зеленского это станет хорошим шансом продлиться до 2027-28 годов, отметил Рудяков.

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