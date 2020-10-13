Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью телеканалу «Би-би-си», в котором заявил, что откажется от власти, если не добьется мира в Донбассе. Что в словах главы государства правда, а что – игра на публику, в интервью изданию Украина.ру рассказал директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков

- Павел Николаевич, как вы считаете, зачем Зеленский об этом сказал? Он действительно готов пойти на такой шаг, так как разочаровался в политике?

— Нет, он не готов. Да, он, наверное, разочаровался, но, поскольку пришел он не сам, то сам уйти не может. Это от других людей зависит, от сил, гораздо более серьезных, чем те, которые есть в Украине. Он в этом интервью среди прочего, когда на него стали напирать, что он ничего в Донбассе не сделал, сказал: «Подожди, я же огонь остановил, там уже меньше стреляют» и стал на этом настаивать в ответ на претензии [журналиста Стивена] Сакуры.

Получается, что президент Зеленский через год-полтора, если его опять об этом спросить, миром назовет то, что будет на тот момент. Скажет, что сейчас же меньше убивают, меньше стреляют.

Это все словоблудие, основанное на серьезном восприятии аудиторией, в данном случае в основном международной, и круто замешанное на безответственности власти лично президента Зеленского. Безответственности в словах и действиях.

Павел Рудяков: Зеленский поставил жирную точку в Минских соглашениях © РИА Новости, Нина Зотина - В том же интервью Зеленский вновь заявил, что не согласен с Минскими соглашениями. Будет ли он, украинская сторона предлагать какую-то свою альтернативу?

— Уже, насколько я знаю, готовы предложения, но ключевое звено — это переговоры Зеленского и Путина, а также мир с разведением сил и средств. То есть уже не прекращение огня, а разведение сил и средств от линии разграничения, переход к следующему этапу — это политическое урегулирование. И с претензией на получение Нобелевской премии мира.

Можно было бы совместно с Путиным, но только Путин у нас — «главный злодей» для западной цивилизации. Путина потом вычеркнут из списка, а Зеленский получит премию.

Я думаю, что они рассчитывают на то, что Путин согласится говорить вне всяких "нормандских форматов" и Минских соглашений, торговаться с Зеленским по мелочам. К сожалению, это такой хуторянский взгляд на самолеты, которые пролетают над хуторами. Нереальные вещи.

- Как вы считаете, сможет ли Зеленский закончить войну в Донбассе? Есть ли у него для этого реальные рычаги?

— Нет. Это не его компетенция. Вот его сейчас вызвали в Лондоне на ковер, нагнули, заставили унижаться, дали опять домашнее задание по всем делам. Это не его компетенция.

Он мог бы теоретически попробовать что-то предпринять, если бы начал ломать режим внешнего контроля управления Украиной. Но он не в состоянии этого сделать, поскольку он приведён к власти благодаря внешнему контролю и олигархическим группам.

Чтобы начать ломку этой системы, вот этого неоколониального управления страной и системой государственного правления, ему нужны внутренние ресурсы, которых у него нет. Ни силовых, ни каких бы то ни было других.

Его ресурс — это «95-й квартал». Если представить, что «95-й квартал» может выступить на каком-то самом огромном космическом стадионе и поднять Украину… Ну это такие, фантастические вещи, над которыми только можно смеяться.

Он не управляет страной, у него только формальная власть. Он не может даже защитить своих людей, которые выдвигаются во власть. Как только его начинают дергать за ниточки, он их всех сдает по очереди.

Вот как он обещал сдать [генпрокурора Украины Ирину] Венедиктову, которая вроде бы должна была его интересы обслуживать в силовых структурах. Представьте себе, что она ощущает, когда пытается против всей этой системы выступать как человек президента.

Он, к сожалению, марионетка. И всё остальное проистекает из этой его марионеточной сущности. Он не хозяин своих слов и действий.

- Зеленский по-прежнему остаётся самым рейтинговым политиком в стране. В сериале «Слуга народа» президент пошел на досрочные выборы… и вновь их выиграл. Может ли он в реальности пойти на такой шаг?

Важный для России разговор. Зачем Зеленский встречался с главой британской разведки © president.gov.ua

Все те конкуренты, которые сейчас существуют, они в два раза проигрывают ему, даже уже падающему. Пока нет проекта, альтернативного Зеленскому, он теоретически мог бы пойти в конце 2021 — начале 2022 года на досрочные выборы, сохраняя свои 30% (в реальности 20-22%).

Он мог бы это сделать, это было бы очень технологично. Я думаю, что этот вариант уже рассматривается, у него грамотные ребята-технологи — и наши, и не наши. Технологически они сейчас — лидеры в Украине, поэтому вариант вполне реален.

Как я вижу ситуацию: будет «обраточка» по сравнению с тем, что было в 2019 году. Сначала срочные парламентские выборы, а весной 2022 года — президентские. Если парламентские покажут, что «зеленые» остаются лидерами, для него это по сути это хороший шанс продлиться до 2027-28 годов.