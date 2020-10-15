«Украинцы! Празднуем годовщину оккупации и грабежа Украины Днепровским еврейским кланом Вовы Зеленского», — было написано на баннере.
«Объединенная еврейская община Украины заявляет, что это является антисемитизмом: приписывание евреям ответственности за реальные или надуманные проступки отдельных еврейских индивидуумов или групп, или за действия, совершенные неевреями», — отреагировали на плакат в общине.
Исполнительный директор общины обратился в полицию, где сейчас устанавливают лиц, причастных к совершению правонарушения.
В Национальной полиции Украины уточнили, что открыто уголовное производство по факту нарушения равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений. Злоумышленникам грозит наказание либо в виде штрафа, либо лишение свободы на срок до трех лет.