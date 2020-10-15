«К счастью, он сильный подросток, у него не проявились симптомы», — отметила Мелания Трамп.
По ее словам, у сына выявили коронавирус после того, как диагноз подтвердился у нее и у Трампа.
«В какой-то степени я была рада, что все мы прошли через это одновременно, потому что могли заботиться друг о друге и провести время вместе», — пояснила она.
Супруга Трампа добавила, что позже подросток сдал еще один тест на коронавирус, который оказался отрицательным.
О заражении Трампа коронавирусом стало известно утром 2 октября. У его супруги Мелании также оказался положительный тест. Спустя несколько дней у президента нашли антитела к инфекции. 11 октября американский лидер сообщил, что вылечился от коронавируса и получил иммунитет