Младший сын президента США Дональда Трампа - 14-летний Бэррон - переболел коронавирусом. Об этом 14 октября сообщила первая леди США Мелания Трамп в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома

«Чувствую себя сильным»: Трамп заявил, что поборол коронавирус © AP, Alex Brandon отметила Мелания Трамп.

По ее словам, у сына выявили коронавирус после того, как диагноз подтвердился у нее и у Трампа.

«В какой-то степени я была рада, что все мы прошли через это одновременно, потому что могли заботиться друг о друге и провести время вместе», — пояснила она.

Супруга Трампа добавила, что позже подросток сдал еще один тест на коронавирус, который оказался отрицательным.

О заражении Трампа коронавирусом стало известно утром 2 октября. У его супруги Мелании также оказался положительный тест. Спустя несколько дней у президента нашли антитела к инфекции. 11 октября американский лидер сообщил, что вылечился от коронавируса и получил иммунитет