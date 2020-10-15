Предсказанная социологами низкая явка на местных выборах Украины ставит под вопрос легитимность власти, в связи с чем президент Владимир Зеленский намерен мобилизовать украинцев. Об этом украинский политолог Руслан Бизяев сказал в интервью изданию Украина.ру

«Топтание» Конституции Украины и политика раскола украинского общества состоялись»: соцсети об опросе от Зеленского © пресс-служба президента Украины

«Это попытка переломить негативный тренд в рейтинге "Слуги народа", который идет последние три месяца, привлечь избирателей на участки. Многие социологи говорили мне, что явка будет очень низкой, а низкая явка — это вопрос к легитимности. Так что я думаю, что это не последнее обращение Зеленского по этому поводу», — сказал Бизяев.

При этом он отметил, что Верховная Рада находится в политическом локдауне и на ее сбор осталось всего две недели.

Ранее глава комитета избирателей Украины Алексей Кошель раскритиковал инициативу Зеленского, сказав, что избирательный кодекс не содержит ни одного упоминания о каких-либо опросах. В то же время он допустил, что парламент на следующей неделе может собраться и принять соответствующие изменения.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.