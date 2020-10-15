Ранее Зеленский призвал соотечественников прийти на избирательные участки 25 октября и кроме голосования ответить на пять важных вопросов, которые украинцы «обсуждают на улице, на кухне и в интернете». В то же время уточняется, что среди вопросов «не будет спекуляций вокруг Донбасса и других классических провокационных тем».
«Это попытка переломить негативный тренд в рейтинге "Слуги народа", который идет последние три месяца, привлечь избирателей на участки. Многие социологи говорили мне, что явка будет очень низкой, а низкая явка — это вопрос к легитимности. Так что я думаю, что это не последнее обращение Зеленского по этому поводу», — сказал Бизяев.
При этом он отметил, что Верховная Рада находится в политическом локдауне и на ее сбор осталось всего две недели.
Ранее глава комитета избирателей Украины Алексей Кошель раскритиковал инициативу Зеленского, сказав, что избирательный кодекс не содержит ни одного упоминания о каких-либо опросах. В то же время он допустил, что парламент на следующей неделе может собраться и принять соответствующие изменения.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.