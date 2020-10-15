Ранее Азербайджан призвал Турцию вмешаться в ситуацию в Нагорном Карабахе и заявил о невозможности разрешения конфликта без ее участия.
Абзалов напомнил, что на переговорах Еревана и Баку в Москве 9 октября было обозначено, что форматы по урегулированию нагорно-карабахского конфликта сохраняются, а эти форматы не предполагают участия Турции.
«Поэтому Турция может заявлять то, что хочет, Азербайджан после переговоров тоже может заявлять о своей позиции, но в рамках договоренностей Турция в переговорах не участвует и участвовать не может», — подчеркнул эксперт.
Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.
Девятого октября в Москве прошли консультации министров иностранных дел Армении и Азербайджана. В российскую столицу дипломатов пригласил президент Владимир Путин. Переговоры длились дольше десяти часов и стали самыми продолжительными за последние 20 лет. Сторонам удалось договориться о режиме прекращения огня с 11:00 мск 10 октября. Однако в тот же день конфликтующие обвинили друг друга в нарушении перемирия и обстрелах.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.