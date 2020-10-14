Сторонники президента Белоруссии Александра Лукашенко провели очередное шествие по центральному проспекту Минска «За мирную Беларусь», сообщает РИА Новости 14 октября

Подобные шествия с государственным флагом Белоруссии проходит в Минске регулярно. Схожая акция состоялась неделей ранее.

«Американка» президента. Лукашенко хочет поставить оппозиции мат в два хода © скриншот видео president.gov.by

Колонна стартовала от площади Независимости в центре Минска, где расположен Дом правительства.

Несколько сотен граждан прошли по проспекту на площадь Победы, где спели гимн и возложили цветы к Вечному Огню.

Несколько человек в начале колонны несут иконы. Периодически участники шествия скандировали лозунги в поддержку властей страны.

Возле здания МВД Белоруссии участники шествия несколько раз прокричали «Спасибо».

По дороге им периодически встречаются противники властей, которые пытаются перекричать сторонников оппозиционным лозунгом «Живёт Беларусь».