Подобные шествия с государственным флагом Белоруссии проходит в Минске регулярно. Схожая акция состоялась неделей ранее.
Участники нынешней выступают в поддержку стабильности и мира в республике.
Колонна стартовала от площади Независимости в центре Минска, где расположен Дом правительства.
Несколько сотен граждан прошли по проспекту на площадь Победы, где спели гимн и возложили цветы к Вечному Огню.
Несколько человек в начале колонны несут иконы. Периодически участники шествия скандировали лозунги в поддержку властей страны.
Возле здания МВД Белоруссии участники шествия несколько раз прокричали «Спасибо».
По дороге им периодически встречаются противники властей, которые пытаются перекричать сторонников оппозиционным лозунгом «Живёт Беларусь».