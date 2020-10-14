Вакцина от COVID-19 сейчас стала не менее стратегическим товаром на мировом рынке, чем нефть или газ. Многие государства хотят обладать этим товаром не столько в медицинских целях, сколько иметь возможность с ее помощью манипулировать своими конкурентами, рассказал писатель-фантаст Сергей Лукьяненко в интервью Украина.ру

По мнению писателя, Россия при этом ведет прозрачную и благородную политику, предлагая иностранным коллегам не только сам препарат, но и помощь в разработке собственного. Суздальцев предположил, чем закончится история с российской вакциной для Украины © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

Вот только весь остальной мир, считает Лукьяненко, «к этому не очень готов». Особенно это касается крупных стран, которые пока не преуспели в создании вакцины.

«Они (страны — ред.) рассматривают ее (вакцину — ред.) как дорогой и слишком стратегический товар. Это то, чем можно держать при себе союзников и пугать неприятелей, угрожая, что вот вакцины вам не дадим — и у вас будет плохо. Так что вакцина стала инструментом политики», — сказал Лукьяненко.

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На данный момент в мире зафиксировано 38,2 миллионов случаев заражения COVID-19. Более миллиона человек умерло, не справившись с вирусом.

О создании первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V» объявил президент России Владимир Путин в августе текущего года. Однако политики ряда стран назвали российский препарат «недоработанным и опасным». В то же время более, чем 40 стран подали в адрес Российской Федерации запросы на покупку новой вакцины.

Работу над разработкой вакцины от COVID-19 продолжают и в других странах, в том числе — США и Китае.