Всенародный опрос, анонсированный президентом Украины Владимиром Зеленским на день выборов 25 октября, не может быть репетицией референдума, а его финансирование не затронет бюджет, заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков, сообщает РБК-Украина 14 октября

По его словам, дополнительных средств на проведение опроса не предусмотрено, поскольку ответить на вопросы гражданам предложат за границами избирательных участков, как на экзит-поллах. При этом сравнение опроса с репетицией референдума председатель Рады считает некорректным.

«Если мы говорим о репетиции, я думаю, при всем уважении к коллегам, это не может быть репетицией. Потому что референдум — это четко определенное законом мероприятие. По состоянию на сегодня у нас есть закон о народовластии, который в будущем будет определять, как будут проходить референдумы», — сказал Разумков.

«Топтание» Конституции Украины и политика раскола украинского общества состоялись»: соцсети об опросе от Зеленского © пресс-служба президента Украины Руслан Стефанчук сделал заявление о том, что всеукраинский опрос на местных выборах будет пробником референдума.

Проведение всеукраинского опроса в день местных выборов президент Владимир Зеленский анонсировал во вторник, 13 октября. Глава государства сказал, что украинцам предложат ответить на пять вопросов.

Гендиректор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто оценил, что стоимость анонсированного Зеленским опроса в 20-30 раз превысит расходы на обычный социологический опрос, который в среднем обходится в 10-15 тысяч долларов.