Глава МИД России Сергей Лавров в интервью российским журналистам 14 октября заявил, что власти Казахстана понимают важность сохранения территориальной целостности страны, а также учета интересов русскоязычных граждан

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев понимают важность укрепления межэтнического согласия.

«Я не вижу угрозы раскола по этническому принципу. Власти Казахстана понимают необходимость надёжной территориальной целостности. В этом смысле учёт [интересов] русскоязычных имеет одно из важнейших значений, особенно что касается преподавания на русском языке, русскоязычных школ и так далее. Всё это является предметом двусторонних отношений. Это же и касается вовлечённости русских в управление государством», — заявил Лавров.

Борьба с русскими. Как Казахстан идет по пути Украины © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

В то же время он подчеркнул, что у России с Казахстаном, как и с любой страной СНГ, «идет доверительный разговор по всем вопросам».