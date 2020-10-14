По словам главы российского внешнеполитического ведомства, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев понимают важность укрепления межэтнического согласия.
«Я не вижу угрозы раскола по этническому принципу. Власти Казахстана понимают необходимость надёжной территориальной целостности. В этом смысле учёт [интересов] русскоязычных имеет одно из важнейших значений, особенно что касается преподавания на русском языке, русскоязычных школ и так далее. Всё это является предметом двусторонних отношений. Это же и касается вовлечённости русских в управление государством», — заявил Лавров.
Лавров отметил, что у Китая и США есть интересы в Центральной Азии, и организации из этих стран «сеют противоречия» в регионе и поощряют «тенденции к национализму».
В то же время он подчеркнул, что у России с Казахстаном, как и с любой страной СНГ, «идет доверительный разговор по всем вопросам».