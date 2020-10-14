Депутаты парламента Киргизии Алтынбек Сулайманов, Нурбек Сыдыгалиев и Канат Керезбеков устроили потасовку в государственной резиденции «Ала-Арча» после заседания всеобщего комитета. Об этом 14 октября сообщил Sputnik Кыргызстан в своем Telegram-канале

Кризис без конца. Что происходит в Киргизии © РИА Новости, Алексей Майшев | Перейти в фотобанк

Лидер партии «Бир бол» Сулайманов предложил снизить избирательный порог с 7 до 3 процентов и уменьшить избирательный залог с 5 до 1 млн сомов (с 4,8 млн рублей до 969 тыс. рублей).

Канат Керезбеков не вынес на голосование вопрос об уменьшении избирательного порога, объяснив свое решение тем, что нет кворума. Тогда Сулайманов выразил свое возмущение, и дело дошло до драки между ним, Сыдыгалиевым и Керезбековым в одном из кабинетов резиденции. Однако депутат Талант Мамытов сумел разнять своих коллег.

Как сообщалось ранее, депутаты парламента Киргизии 14 октября поддержали кандидатуру оппозиционного политика Садыра Жапарова на пост премьер-министра страны и утверди предложенный им состав Кабинета министров.