Трамп исполнил зажигательный танец под Y.M.C.A.
Трамп исполнил зажигательный танец под Y.M.C.A.
© REUTERS, Jonathan Ernst
«Всё, что я знаю, это то, что я что-то принял и очень быстро почувствовал себя хорошо. <…> Не знаю, что это было, но я почувствовал себя суперменом», — сказал американский лидер.

При этом Трамп в очередной раз заявил, что у него выработался настолько сильный иммунитет, что он готов расцеловать всех участников митинга.

О заражении Трампа коронавирусом стало известно утром 2 октября. У его супруги Мелании Трамп тест также выявил коронавирус. Через несколько дней у президента нашли антитела к инфекции.

 