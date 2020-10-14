«Всё, что я знаю, это то, что я что-то принял и очень быстро почувствовал себя хорошо. <…> Не знаю, что это было, но я почувствовал себя суперменом», — сказал американский лидер.
При этом Трамп в очередной раз заявил, что у него выработался настолько сильный иммунитет, что он готов расцеловать всех участников митинга.
О заражении Трампа коронавирусом стало известно утром 2 октября. У его супруги Мелании Трамп тест также выявил коронавирус. Через несколько дней у президента нашли антитела к инфекции.