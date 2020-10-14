Президент США Дональд Трамп ощущал себя суперменом после приема лекарств от коронавируса. Об этом он заявил 13 октября на выступлении перед сторонниками в Пенсильвании, передает New York Post

Трамп исполнил зажигательный танец под Y.M.C.A. © REUTERS, Jonathan Ernst сказал американский лидер.

При этом Трамп в очередной раз заявил, что у него выработался настолько сильный иммунитет, что он готов расцеловать всех участников митинга.

О заражении Трампа коронавирусом стало известно утром 2 октября. У его супруги Мелании Трамп тест также выявил коронавирус. Через несколько дней у президента нашли антитела к инфекции.