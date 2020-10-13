Процедурные аспекты назначения Садыра Жапарова премьер-министром Киргизии, которые могли быть проведены с нарушениями, должны быть прояснены. Об этом говорится в распространенном 13 октября заявлении представительства ЕС в республике

Эксперт предположил, чем закончатся выборы в Казахстане после киргизского кризиса © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк говорится в документе.

При этом ЕС выразил поддержку президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову, подчеркнув его ключевую роль в разрешении нынешнего кризиса путем создания условий для организации новых парламентских выборов. В связи с этим представительство Евросоюза призвало все политические силы Киргизии к диалогу.

В Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация.

ЦИК Киргизии на фоне массовых протестов признал итоги выборов в парламент недействительными.