«Европейский союз принял к сведению решение ЦИК Кыргызской Республики признать недействительными итоги последних парламентских выборов. ЕС также отмечает обеспокоенность граждан Кыргызстана и международного сообщества относительно возможных процедурных нарушений при назначении нового премьер-министра. Эти опасения и вопросы должны быть прояснены», — говорится в документе.
При этом ЕС выразил поддержку президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову, подчеркнув его ключевую роль в разрешении нынешнего кризиса путем создания условий для организации новых парламентских выборов. В связи с этим представительство Евросоюза призвало все политические силы Киргизии к диалогу.
В Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация.
ЦИК Киргизии на фоне массовых протестов признал итоги выборов в парламент недействительными.